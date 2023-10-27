İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, “İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze’nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor.” dedi.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Hastings, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze ve bölgedeki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lynn Hastings, “İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze’nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor.” diye konuştu. AA

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