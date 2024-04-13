İsrail-İran geriliminde ABD’den diplomasi mesaisi

İsrail’in Suriye’deki İran Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik saldırısının ardından başlayan gerilimde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in tansiyonu düşürmek için bir dizi görüşmeler yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller İran’ın misilleme tehdtilerinin arttığı bir ortamda, Blinken’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan’la telefonda görüştüğünü duyurdu. DW Türkçe’nin haberine göre Miller, “Bakan Blinken gerilimin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını ve ülkelerin İran’ı gerilimi düşürmeye teşvik etmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu” dedi. Son birkaç gün içinde Avrupalı müttefiklerle de görüşüldüğünü belirten Miller, geriliminin İran’ın, bölgenin ve dünyanın çıkarına olmadığı konusunda Tahran’a net bir mesaj vermelerini istediklerini dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail’in İran’dan gelecek herhangi bir saldırıya doğrudan karşılık vereceğini bildirdi. Haber Merkezi

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