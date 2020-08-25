İsrail işgali bitmeden normalleşme olmaz

İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI (İİT) GENEL SEKRETERİ USEYMİN, FİLİSTİN VE KUDÜS MESELESİNİN ÖRGÜTÜN MERKEZİ DÂVÂSI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin toprak- larının tamamında İsrail işgali sona ermeden normalleşmenin sağlanmayacağını bildirdi. İİT Genel Sekreteri Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, “Örgütün (İİT) üye devletleri ile İsrail işgal devleti arasında ilişkilerin normalleşmesi, Kudüs de dahil olmak üzere 1967’den beri işgal edilen Arap ve Filistin topraklarının tamamında İsrail işgalinin sona ermesine kadar sağlanamayacak.” dedi. Filistin ve Kudüs meselesinin örgütün merkezi dâvâsı olduğunu vurgulayan Useymin, Filistin davasının desteklenmesi ve 1967 sınırlarında başşehri Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması için bütün çabalara destek verdiklerini ifade etti. Filistin meselesinde yapılan istişarelerde 2002 yılında Beyrut’taki Arap zirvesinde kabul edilen Arap Barış Girişimi’ne, özellikle de başşehri Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulması sonucuna varıldığını ifade etti.