İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ile Filistin tarafı arasındaki gerilime ilişkin, “İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmamasının bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

İİT’den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırganlığının kınandığı kaydedildi. Açıklamada, “İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmaması, söz konusu ülkenin Filistin halkına, topraklarına, kutsallarına ve meşru haklarına yönelik suçlarını sürdürmesinin bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni” olduğu vurgulandı. Olaylardan İsrail’in sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması noktasında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

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