İsrail karıştı

İsrail eski Genelkurmay Başkanı ve milletvekili Gadi Eisenkot, Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki yeni sağ blokun gerçekleştirmeyi planladığı reformlara karşı milyonluk protestolar düzenleme tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Benny Gantz’ın partisi Mavi-Beyaz İttifakı’ndan milletvekili seçilen Eisenkot, İsrail medyasına verdiği röportajda, aşırı sağcı ve radikal Itamar Ben-Gvir gibi politikacıları Netanyahu’nun kurmayı planladığı kabinede görmenin, “ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gösterdiğini” belirtti. İsrail’de 2015-2019 arasında Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Eisenkot, “Netanyahu, İsrail Devleti’nin ulusal çıkarlarına, İsrail demokrasisine, devletin eğitimine ve halkın ordusu olan İsrail ordusuna zarar verirse, onunla baş etmenin yolu bir milyon protestocuyu sokağa dökmektir ve ben de onların arasında olacağım” şeklinde konuştu. İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, mevcut Başbakan Yair Lapid’i, ordudaki subayları ve belediye başkanlarını isyana teşvik etmekle suçladı.Ordunun, siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, “Subayların halkın güvenini kazanmış hükümete karşı isyan etmesi söz konusu olamaz. Bu, kırmızı çizginin aşılması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

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