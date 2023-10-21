İsrail kârlı mı çıktı?

Dr. Güler Kalay: İsrail Hamas karşısında yenilgi değil aksine büyük bir fırsat yakaladı.

Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Güler Kalay, “Aslında Aksa Tufanı, İsrail’e her ne kadar büyük bir kayıp yaşatmış olsa da İsrail’in hemen akabinde cevaben başlattığı karşı operasyon ile – Demir Kılıç – İsrail’in Hamas karşısında yenilgi değil aksine büyük bir fırsat yakaladığını söyleyebiliriz.” değerlendirmede bulundu. Kalay, “Çünkü; İsrail bu sayede doğrudan fiili savaş ilanı yapmış ve harekâtını başlatmıştır; Bu harekât, Gazze ile sınırlı kalmayacaktır.” dedi. Filistin halkının açıkça hedef gösterilmesinin bir etnik temizliğe işaret ettiğini belirten Güler, sivillere yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde de gerçekleşmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

50 yılı aşkın siyasal mücadele sona erdi

Dr. Güler Kalay, 7 Ekim 2023 tarihinin küresel rekabetin en yüksek seviyesine ulaşılan, Ortadoğu siyasi tarihini derinden etkileyecek; aynı zamanda Filistin’in 50 yılı aşkın siyasal mücadelesinin de sona erdiği bir gün olarak hafızalarda kalacağını belirtti. Kalay, Filistin (Arap)- İsrail (Yahudi) çatışmasını yeni bir boyuta taşıyan ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun, İsrail’in kalıcı barışı sağlaması beklenen müzakerelerden ısrarla kaçınmasının belki de beklenen sonucu olduğuna işaret ederek, “Ancak böylesine büyük çaplı, iyi planlanmış bir saldırının gerçekleştirilmesi olasılığını öngörmek şüphesiz çok zor.” dedi.

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