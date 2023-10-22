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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail katliam yapacağını açıkladı

22 Ekim 2023, Pazar 17:40
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi “teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ni 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, “acil uyarı” başlığı içeren ve havadan Gazze’nin kuzeyine bildiri attı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatına işaret ederek, “Gazze Şeridi’ne gireceğiz” dedi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, abluka altındaki Gazze Şeridine “ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini” söyledi. Times of Israel’in haberine göre, Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu gerekçesiyle “binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını” söyleyerek Hamas’ın “ilk gündeki gibi olmadığını” savundu. İsrail ordusunun kara harekatı sırasında “Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını” dile getiren Bar, “Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız.” diye konuştu. 

AA

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