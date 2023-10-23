İsrail, katliamı hızlandırdı

Gazze, önceki gece en yoğun hava saldırılarından birini yaşadı. İsrail ordusu 320 hedefin vurulduğunu açıklarken, yerel kaynaklar en az 400 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava bombardımanı kara harekatına yönelik mesajların tonu yükselirken yoğunlaşıyor. Ordudan yapılan açıklamada, önceki gece boyunca 320 noktaya hava saldırısı düzenlendi. Han Yunus’ta 44, Refah’ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı öldü. Yerel kaynaklar bir gecede en az 400 Filistinlinin öldüğünü aktarırken, ölü sayısı 4 bin 700’e dayandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre ölenlerin yüzde 70’ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda bazı mahallelerin haritadan tamamen silindiğini ve “bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşüldüğünü” aktardı.

Ekmek ve su yok

Bölgedeki hastanelerin çevresi de yoğun hava saldırılarına sahne oldu. Kudüs hastanesi müdürü 100 metre yakınlarına 10 hava saldırısı olduğunu ve İsrail istihbaratından hastanenin boşaltılmasına yönelik üçüncü ‘uyarıyı’ aldıklarını açıkladı. Hastanede şu an 500 hasta tedavi altında ve 1500 sivil barındırılıyor. Hastane çalışanları bilançonun ağırlaşması ile kefen sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu başkanı, İsrail güçlerinin Gazze’yi terk etmelerini söylemesinin ardından kuzeyden kaçan bazı insanların geri döndüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nda (UNRWA) görevli Thomas White “Kuzeyde durum çok tehlikeli ama güneyde de insanlar hayatlarını kaybediyor” dedi. White, 8 binkişinin kuruluşun depo kompleksinde barındığını ve günde sadece bir litre su ve az miktarda ekmekle hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Batı Şeria’da ev baskınları ve gözaltılar

Öte yandan 2000’lerin başındaki ikinci intifadadan bu yana ilk kez İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’ya savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Cenin mülteci kampında bir cami hedef alındı. Bölgedeki ev baskınları ve gözaltılar da sürüyor. Ordu, toplamda 27 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. Artı Gerçek’in haberine göre Eriha kentinin güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı’ndaki baskında 9 kişi, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim’de 11 kişi, Ramallah’ın kuzeybatısındaki Beyt Rima da ise 11 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan Ramallah kenti ve el-Celzun Mülteci Kampı’nda İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara karşı protestolar da devam ediyor.

27 Filistinli öldü

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün sabah İsrail’in, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya ve Feluca bölgeleri ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentini bombaladığı belirtildi. İsrail’in Cibaliya bölgesinde “El-Bataş” ailesinin evini, Feluca Mahallesi’nde ise bir apartman dairesini hedef alması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde “Ebu Dan” ailesinin evinin bombalanması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.