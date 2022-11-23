İsrail Kudüs’ü Yahudileştirmek istiyor

Hamas Hareketi, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki yerleşim projelerini kutsal kenti Yahudileştirme projesi olarak değerlendirdi.

Hareketin sözcüsü Muhammed Hamade yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve çevresindeki yerleşim birimlerini genişletme projelerinin devam ettiğini dikkati çekti. İsrail’in yerleşimleri genişletme projelerinin sonuncusunun Kudüs Belediyesinin yol açma projesi girişimi olduğunu söyleyen Hamade, bunun “devam eden saldırgan bir politikanın parçası” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Hamade, İsrail’in izlediği yerleşim politikasının, tarihi tahrif ettiği Doğu Kudüs’ü Yahudileştirmeyi ve şehirden Filistin kimliğini silmeyi amaçladığını kaydetti. AA

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