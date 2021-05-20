İsrail küstahlıkta sınır tanımıyor

GAZZE SALDIRILARININ FOTOĞRAFINI FİL SURESİYLE BİRLİKTE PAYLAŞAN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA MESCİD-İ AKSA VAKFINDAN TEPKİ: ALLAH’IN AYETLERİYLE ALAY EDİYORLAR.

KÂBE’YE SALDIRAN EBREHE’NİN SONU

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Gazze'nin bombalandığı fotoğrafı Fil Sûresiyle paylaştı. Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatan sûrenin Gazze bombardımanı fotoğrafıyla paylaşılması tepkiyle karşılandı.

FİL SAHİPLERİ GAZZELİLER DEĞİL, ONLAR

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani: “Ayetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri Fil sahipleridir, Gazze'deki mazlumlar değildir. Bu açıkça Allah'ın ayetleriyle alay etmektir. Bu yapılanları şiddetle kınıyoruz.”

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Küstahlıkta sınır tanımıyor

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FİL SÛRESİ PAYLAŞIMINA TEPKİ VEREN MESCİD-İ AKSA VAKFI MÜDÜRÜ ŞEYH ÖMER EL-KİSVANİ, “ONLAR ÂYETLERİ BAĞLAMINDAN KOPARARAK TERS YÜZ EDİYORLAR. HALBUKİ ASIL KENDİLERİ FİL SAHİPLERİDİR, GAZZE’DEKİ MAZLUM İNSANLAR DEĞİLDİR” DEDİ.

İsraİl’e ait resmi bir sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin bombalandığını gösteren bir fotoğraf, Kur’ân-ı Kerîm’den bir sûreyle paylaşıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait Arapça yayın yapan bir sosyal medya hesabından, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail ordusu tarafından bombalanan bir fotoğraf yayınlandı. Yayınlanan fotoğrafla beraber Kur’ân-ı Kerîm’in Fil Sûresi de paylaşıldı. Kur’ân-ı Kerîm’de Yemen Valisi Ebrehe’nin Allah’ın evi olan Kâbe’ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatan Fil Sûresi’nin Gazze’nin bombalandığı bir fotoğrafla İsrail hesabından paylaşılması tepkiye yol açtı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de başta olmak üzere İsrailli resmî makam hesaplarından zaman zaman bu tür paylaşımların yapılması dikkat çekiyor.

Mescİd-İ Aksa Vakfı Müdürü Kisvani’den Kınama

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırıyı “vahşilikle” niteleyerek, İsrail’e bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan Kur’ân-ı Kerîm’den ayetlerle paylaşımları sert bir dille eleştirdi. Şeyh Kisvani, İsrail’in âyetlerin anlamlarını ve bağlamlarını çarpıtarak lehine kullandığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Onlar âyetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri Fil sahipleridir, Gazze’deki mazlum insanlar değildir.” Şeyh Kisvani, bu tür paylaşımların “Allah’ın ayetleriyle alay etmek” anlamına geldiğine vurgu yaparak, “Bu açıkça Allah’ın ayetleriyle alay etmektir. Biz bu yapılanları şiddetle kınıyoruz.” dedi. İsrail’in yaptıklarının büyük bir zulüm olduğunu ve bu zulümden ötesinde yapacağı bir şeyi kalmadığını ifade eden Şeyh Kisvani, bir kez daha asıl “Fil sahiplerinin İsrail ordusu” olduğunu tekrarladı. Şeyh Kisvani, İsrail’in bu tür paylaşımlarla sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin duygularıyla alay ettiğini ve provoke ettiğini kaydetti. Kudüs - aa

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Camiyi de bombaladı

İsraİl savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda bir cami ve 12 sivil yerleşim alanını hedef aldı, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi’ne yönelik yoğun bombardıman sonucu bazı binalar kullanılamaz hale geldi. Vurulan binalardan birinin 6 katlı olduğu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile İslam Üniversitesi’ne ait bir grup okulun yakınında yer aldığı aktarıldı. Bombalanan binanın en alt katında bir cami, diğer katlarda ise eğitim merkezlerinin bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusunun Rimal Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Refah ve Han Yunus kentlerinde de sivil yerleşim bölgelerini vurdu. Saldırılarda kıyılar ve tarım alanları da hedef alındı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 61’i çocuk olmak üzere 213’e çıktığını açıklamıştı. Saldırılarda 1442 kişi de yaralandı.Gazze - aa

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FİLİSTİN’DEN UCM’YE MEKTUP

Fİlİstİn Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs’te devam eden saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı’na mektup yolladığı bildirildi.

Filistin’in Hollanda misyonu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, Maliki’nin, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’ya hitaben yazdığı mektubun Filistin’in Lahey Büyükelçisi Rawan Süleyman tarafından Mahkeme’ye teslim edildiği belirtildi. Mektupta, UCM Başsavcısı’ndan özellikle Gazze ve Şeyh Cerrah’ta işlenen suçların soruşturmaya dahil edilmesini istediği kaydedildi. Açıklamada Filistin Devleti’nin İsrail’in işlediği ve işlemeye devam ettiği suçlara ilişkin Mahkeme’ye bilgi, belge ve deliller sunduğu belirtildi. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son olayları takip ettiklerini belirterek, Filistin olayına ilişkin Mahkeme’de yürütülen soruşturmaya her iki taraftan işlenen suçların ve delillerin dahil edileceğini açıklamıştı. Lahey - aa