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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsrail’le normalleşme şimdilik rafa kalkabilir

10 Ekim 2023, Salı 01:04
Gazeteci Fehim Taştekin’e göre Aksa Tufanı Operasyonu güç dengesini ve oyunun kurallarını değiştirirken Araplar ile Yahudi devleti arasındaki normalleşme süreçlerini ‘dondurma’ potansiyeli taşıyor.

Gazeteci Yazar Fehim Taştekin “İsrail’in Arap ülkeleriyle normalleşme süreci, Aksa Tufanı Operasyonu’ndan nasıl etkilenir?” başlıklı bir analiz yazısı yazdı.

BBC Türkçe’de yazan Taştekin, “Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) de iştirak ettiği Aksa Tufanı Operasyonu güç dengesini ve oyunun kurallarını değiştirirken Araplar ile Yahudi devleti arasındaki normalleşme süreçlerini ‘öldürme’ ya da en azından ‘dondurma’ potansiyeli taşıyor. Abraham Anlaşmalarıyla ağa takılan iktidarları ‘ince ayar’ tepkiler vermeye zorlayan gelişmeler, İsrail’le ilişkileri normalleştirmeyi düşünen aktörler üzerinde göz ardı edemeyecekleri kamuoyu baskısı oluşturuyor. Filistin davasının temellerinden söküldüğü ve İsrail’in yenilmezliğini kabul ettirdiği bir üstünlük algısı üzerinden birkaç yıldır normalleşme treni yol alıyordu. Abraham Anlaşmalarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas’ın dahil olması İsrail’i çemberi genişletme konusunda epeyce umutlandırdı. Büyük hedef ekonomik gücü ve İslam dünyasındaki ağırlığı nedeniyle Suudi Arabistan’dı. Normalleşmede asıl büyük mesele artık Suudi Arabistan” dedi.

Filistin pazarlıklarda bir sos

“Riyad İsrail’le normalleşme için ABD’den gelişmiş silahlar ve nükleer teknoloji alımının yanı sıra NATO benzeri güvenlik taahhütlerini içeren güçlü bir ortaklık anlaşması arıyor” diyen Taştekin şunları yazdı: “İsrail-Amerikan ikilisi istenileni verme konusunda mutabık değil. Filistin bütün bu pazarlıklarda bir sos gibi sırıtıyor. Konuşulan dosyalarda ilerleme sağlanırsa İsrail’le normalleşmeyi kendi kamuoylarında hazmettirecek bir çerçeve de bulabilirler. Gazze’den fırlayan tufana kadar Suudi yorumcular, Mescid-i Aksa odaklı gerilimlerden hareketle Filistinlilerle makul ve adil bir anlaşmaya varmadan İsrail’le normalleşmenin zor olacağını düşünüyordu. Aksa Tufanı normalleşme trenine ilave çekinceler bindirdi. Suudi Dışişleri son tırmanışla ilgili resmi tutumunu şu cümlelere sığdırdı. “Silahsız sivillerin hedef alınmasını reddediyoruz. Tüm tarafları uluslararası insani hukuka saygıya davet ediyoruz.” İsrail ile Filistinlileri eşitleyen bir yaklaşımla Riyad iki tarafta da gözetmek durumunda kaldığı çıkarları olduğunu hissettiriyor.”

Suudilerin İsrail’le etkileşimine çomak soktu

Taştekin şunları söyledi: “Sonuç olarak Aksa Tufanı, normalleşme teklifini cazip kılan bölgesel koşullar değişirken Suudi Arabistan’ı gemiye alarak Abraham Anlaşmaları’na yeniden diriltme çabalarına denk geldi. Filistinlilerin roketleri bu sürece de değiyor. Filistinliler bununla Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki mevcut politikalar nedeniyle İsrail’e bir sınır çekmeyi hedeflerken normalleşme sürecine giren Araplara da “Filistin davasını kafanıza göre kapatamazsınız, biz buradayız” demiş oluyor. Hamas şimdilik İsrail’in kapıldığı iyimser atmosfere kükürt bastı; Suudilerin İsrail’le etkileşimine çomak soktu; Filistin yönetiminin pozisyonunu güçlendirmeye yönelik Suud girişimini etkisiz kıldı. Aksa Tufanı’nın siyasal etkisi ne kadar sürer? Pek çok şey çatışmaların süresi, genişleyip genişlemeyeceği ve yıkımın boyutlarına bağlı. Her halükârda bu koşullarda normalleşme bir süreliğine buzdolabına kaldırılabilir. ‘Direniş ekseni’ndeki yorumcuların okuduğu gibi Abraham Anlaşmalarının öldüğü yönündeki çıkarımlar için belki beklemek gerekebilir. Sonuçta siyasi süreçlere dur-kalk komutu veren yıkım ilk kez yaşanmıyor.”

Haber Merkezi

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