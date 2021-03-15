İsrail’le normalleşmeye hayır

Filistin Boykot Kampanyası (BCP) dünya halklarına, Filistinlilerin hakları pahasına İsrail’le normalleşmeyi kabul etmeme çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu BCP üyesi Salim Harare, dün başlayan ve 21 Mart’a kadar sürecek olan İsrail Irkçılık Haftası (IAW) münasebetiyle Gazze’deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde bir basın toplantısı düzenledi. Harare, Filistinlilere dayatılan sömürge sistemi, ırkçılık ve ayrımcılık hakkında farkındalık oluşturmak için dünya çapında yaklaşık 200 şehirde çeşitli faaliyetler düzenleneceğini aktardı. İsrail’le normalleşmeyi reddeden halkların tutumundan övgüyle söz eden Harare, “Dünya halklarını, İsrail’le normalleşmeyi reddetmelerini, bu tutumlarına sadık kalmaya devam etmelerini ve normalleşme aracılığıyla işgal güçleriyle ilişkiler kurmak isteyen hükümetler üzerinde baskı oluşturmalarını istiyoruz.” dedi. AA

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