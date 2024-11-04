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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail’le ticareti durdurun!

04 Kasım 2024, Pazartesi 02:14
Özgür-Der “Gazze’deki şehitlerin hatırı için olsun zulme göz yummayın. İşbirlikçilerden olmayın ve Siyonist destekçilerini Türkiye’den def edin!” açıklaması yaptı.

Özgür-Der Gençliği, Türkiye ile işgal rejimi arasında ticaretin devam ettiği yönündeki iddialara dikkat çekmek için Ambarlı Limanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Sunuş konuşmasını gerçekleştiren Çağrı İslam, Ambarlı Limanı’ndaki Siyonist varlığın Türkiye için utanç kaynağı olduğunu vurguladı: “Ambarlı Limanı’na ikinci gelişimizde aradan geçen bir yıla rağmen Siyonist işgal çetesiyle ilişkili olan gemilerin ambarlı limanına rahatça girebildiğini görüyoruz. Buna karşın polis Filistin destekçilerini engellemek için akıl dışı yollara başvuruyor. Barikatları Siyonist işbirlikçilere karşı kurun! Türkiye’de Siyonist çete ile işbirliği iddiaları dahi büyük bir utançtır. Gazze ağır bombardımanlara rağmen direnirken Siyonist çeteye destek veren insanlık düşmanlarının Türkiye’deki varlığını tanımıyoruz. İşgal rejimine yapılan tüm sevkiyat durdurulmalı ve limanlar Filistin halkının ihtiyaçlarına seferber edilmelidir. ZIM isimli şirketin Siyonist çeteye olan desteği herkes tarafından bilinirken Filistin destekçilerine yönelik polisin olumsuz muamelesi oldukça düşündürücüdür! Siyonist canilerle devam eden ticaret hiçbir şekilde kabul edilemez!”

Söylemlerinize mi inanalım gördüklerimize mi?

Ahmet Kerim Artuk, işgal rejimi ile ticaret iddiaları hakkında siyasi iktidarın tatmin edici cevaplar vermesi gerektiğini ifade etti: “Gazze’deki katliamlar birinci senesini doldururken bu zulme sessiz kalmak insanî değerleri ayaklar altına almak anlamına geliyor. Siyonist çetenin suçlarına göz yummak insanlık suçudur. Bugün burada ZIM şirketi ve onun Türkiye’deki varlığına müsaade edenleri protesto etmek için bir araya geldik. ZIM isimli şirketin kurucusu işgal rejiminin ilk Ticaret Bakanı iken şirketin logosunu ise Thedor Herzl tasarlıyor. Gemilerinin İsrail’in emrinde olduğunu ifade eden ZIM’ın Türkiye’de rahatça gezebilmesi kabul edilemez. Dünya halkları tarafından mahkum edilen şirketlerin Türkiye’de gezebilmesi utanç vesikasıdır. Mazlumların safında yer alanlar için böyle tutarsız adımlar trajikomik durumlar ortaya çıkartıyor. Siyasi iktidara sesleniyoruz, söylemlerinize mi inanalım gözümüzle gördüklerimize mi? Ambargo eğer ihlâl ediliyorsa gerekli tedbirleri alın. Ancak ambargo sadece bir argümandan ibaretse zaten konuşulacak bir şey yok demektir! Gazze’deki katliamlarda binlerce kardeşimizi şehit verdik. Bu şehitlerin hatırı için olsun zulme göz yummayın. İşbirlikçilerden olmayın ve destekçilerini Türkiye’den def edin!”

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

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