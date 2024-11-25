İsrail Lübnan’da da katliam yapıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölen ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek’te 33, Cebeli Lübnan’da 29, Güney’de 12, Nebatiye’de 7 ve Beka’da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi. İsrail saldırılarında 213 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 626’ya yükseldiği bildirildi. Beyrut - aa

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Ateşkes için cevap bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin bir cevap beklediklerini söyledi. Borrell, “Lübnan’ın egemenliği Lübnanlıların elinde olmalı. İçeriden bir güç ya da devlet içinde devlet olmamalı. İster içeriden ister dışarıdan olsun herkes Lübnan halkının egemenliğine müdahale etmekten kaçınmalı” ifadelerini kullandı. Borrell, uluslararası toplumu Gazze’deki katliamları durdurmak için de adım atmaya çağırdı. Beyrut - aa