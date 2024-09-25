İsrail, Lübnan’ı da yakıyor

İSRAİL GAZZE’DEN SONRA LÜBNAN’DA DA KATLİAMA HIZ VERDİ; ÇOCUK VE KADINLAR DAHİL, YÜZLERCE İNSANI KATLETTİ VE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANI FİRAS EL-EBYAD, İSRAİL’İN SALDIRILARI NEDENİYLE ÜLKEDE 1975-1990 YILLARINDAKİ İÇ SAVAŞTAN BU YANA EN “KANLI GÜNÜ” YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ. SALDIRILARDA ŞU ANA KADAR 35’İ ÇOCUK, 58’İ KADIN OLMAK ÜZERE 492 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, BİN 645 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.

İsrail ordusu, önce Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattığını duyurdu, daha sonra da başkent Beyrut’ta saldırılar düzenledi.

İsrail’in Lübnan’a saldırılarının ardından Hizbullah da İsrail’e roket saldırısıyla karşılık verdi. Böylece İsrail’in ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik hava operasyonu başkent Beyrut’a kadar uzandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; İsrail’in saldırılarında İsrail saldırılarında şu ana kadar 35’i çocuk, 58’i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 645 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan’da son 24 saat içinde binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail savaş uçakları, toplam 650 saldırı gerçekleştirdi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in hava saldırılarını “kelimenin tam anlamıyla bir soykırım” olarak nitelendirirken Tel Aviv yönetimi İsrail’de olağanüstü hal ilan etti.

En kanlı gün

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en “kanlı günü” yaşadıklarını söyledi. İsrail saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapan Ebyad, iç savaştan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en fazla can kaybının görüldüğünü belirtti. İsrail’in saldırılarında 24’ü çocuk, 39’u kadın 274 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ebyad, 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti. Lübnanlı Bakan ayrıca 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan ve 33 gün süren savaşta yaklaşık 10 bin kişinin yaralandığını, İsrail’in son bir haftalık saldırılarında yaralananların sayısının ise 5 bin 100’e dayandığını aktardı.

Haber Merkezi