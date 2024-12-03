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3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

İsrail, Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

03 Aralık 2024, Salı 04:08
İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından evlerine dönmeye çalışan güney Lübnanlıları, bir kez daha tehdit etti.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnanlıların güneye seyahatinin "yasak" olduğunu belirtti.

Adraee açıklamada, Şeba, El-Habariye, Mercayun, Ernun, Yahmer, El-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve El-Mansuri beldelerine işaret ederek "Şu aşamada bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyindeki evlerinize dönmeniz yasaktır." ifadesini kullandı.

"Bu hattın güneyine hareket eden herkes bunun sorumluluğunu kendisi taşır." tehdidinde bulunan Adraee, 60'tan fazla köy ve kasaba ismi sayarak Lübnanlıları bu beldelere dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sürdü

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan ile varılan ateşkes antlaşmasını ihlal eden eylemleri sürüyor.

İsrail ordusu, son olarak Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki evleri topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nakura'daki evlere makineli tüfeklerle de ateş açtı.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail ordusu, evlerin havaya uçurulması, topçu ateşi, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı, gözetleme İHA'larının uçuşları başta olmak üzere çok sayıda ihlalde bulundu.

AA

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