"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İsrail, Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi

08 Haziran 2020, Pazartesi 23:08
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyarete engel oldu.

Haaretz gazetesinde yer alan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı "ilhak" planı konusunda Tel Aviv yönetimini uyarmak için çarşamba yapacağı İsrail ziyaretinin ardından Filistin tarafına geçmeyi planladı. 

İsrail tarafı ise Maas'a, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek Ramallah'a gitmesi halinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geçmek için İsrail'e döndüğü takdirde, kendisinden iki hafta karantinada kalmasının istenilebileceği mesajını iletti.

Maas, İsrail'in bu tutumu nedeniyle Ramallah'a gitmekten vazgeçerek Filistinli yetkililerle, İsrail ziyareti sırasında video konferans aracılığıyla görüşme kararı aldı.

İsrail basını, Maas'ın Tel Aviv yönetimini, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhak" planı hakkında uyarmak için 10 Haziran Çarşamba günü İsrail'e geleceğini yazmıştı.

Ziyarette Maas'ın ülkesinin İsrail ile ittifakını devam ettirmek istediği ancak tek taraflı "ilhakın" Berlin yönetimini İsrail ile olan ilişkileriyle uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği'nin değerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacağı mesajını ileteceği aktarılmıştı.

Havalimanı bulunmaması ve işgal altında olması nedeniyle Filistin'i ziyaret etmek isteyenler, İsrail üzerinden ülkeye giriş yapmak zorunda kalıyor.

AA

Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın Risale-i Nur’daki mesajlara ihtiyacı var

    Kırsala göç

    Okyanuslar tehdit altında

    Vatandaşı elektrik çarptı

    2. Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi: Meclis devre dışı bırakıldı

    Dijital hizmet harcamaları artacak

    Kutsallarımızı malzeme yapmaktan vazgeçin

    Milli Piyango’dan yeni kumar

    Ayasofya için Bakanlar Kurulu kararı yeter

    İsrail, Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi

    'Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün'

    Van'da yol yapım işçilerine terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama

    Koca: Tedbir azalırsa, tehdit artacak

    Rusya, İdlib'de ateşkesi ihlal etti: 3 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

    İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Danimarka’da bir araya gelebilme kuralı 50 kişiye çıkarıldı

    AB'den Libya açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    7 yıl önce yazmıştık... Dünden bugüne Ergenekon
    Ali FERŞADOĞLU

    Kimler, neden sık sık aldanır, aldatılır?
    Süleyman KÖSMENE

    Online sistemde dersler
    Genel

    Milli Piyango’dan yeni kumar
    Genel

    Kutsallarımızı malzeme yapmaktan vazgeçin
    Genel

    İBB İnanç Masası’ndan Yeni Asya’ya ziyaret
    Faruk ÇAKIR

    Hukukta sınıfta kalmak
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor-2
    Genel

    2. Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi: Meclis devre dışı bırakıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.