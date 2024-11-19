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19 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

İsrail mahpuslara işkence yapıyor

19 Kasım 2024, Salı 19:36
İşgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesiminde bulunan İsrail’in Ofer Hapishanesi’ndeki Filistinli tutukluların, fiziksel ve psikolojik iş-kence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, heyete bağlı avukatların Ofer Hapishanesi’nde tutulan 15 Filistinliyi ziyaret ederek, maruz kaldıkları şartları dinlediği aktarıldı. Açıklamada, ismi açıklanmayan bir Filistinli tutuklunun, “cezaevi çalışanlarının tutukluları ellerini hücre deliklerinden dışarı çıkarmaya zorladığı ve sonrasında sert bir şekilde şiddet uyguladığı” ifadesine yer verildi. Filistinli tutuklu, “Bu tür fiziksel işkenceler, günlük işkencenin en belirgin biçimi haline geldi ve buna çocuk, hasta, yaşlı bütün tutuklular maruz kalıyor.” ifadesini kullandı. İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilerin “şi-ddetli darp, aç bırakılma, cinsel saldırı ve tıbbi ihmal” gibi ciddi ihlallere maruz kaldığı ifade ediliyor.

Haber Merkezi

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