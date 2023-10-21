"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İsrail, Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı da bombaladı

21 Ekim 2023, Cumartesi 22:49
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'ye tüm gücüyle saldırmaya devam edeceğini duyurdu

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, abluka altındaki Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.

İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız." diye konuştu.

İsrail son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 248 Filistinliyi öldürdü

Öte yandan Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, bu kişilerin yarısı 217 barınma merkezine sığındı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 56'sı güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 248 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere toplam ölü sayısı 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 15 bin 100 haneyi kapsayan 5 bin 635 bina tamamen yıkıldı, 10 bin 656'sında ikamet etmenin mümkün olmadığı, 139 bin konut kısmi zarar gördü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplamda yaklaşık 164 bin haneye ve 67 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisine zarar verdi.

Gazze'deki 176 okul İsrail tarafından hedef alınırken bunlardan 30'u kullanılamaz hale geldi.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı da bombaladı

    Ekimin en taze hasatı: Fidanlık!

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu - "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı açıldı

    720’si çocuk 1400 kişi kayıp

    İsrail kârlı mı çıktı?

    BM’den uluslararası inceleme çağrısı

    Kara harekatını engellemek için uluslararası baskı yapılıyor

    ‘Bu kadar çok acı varken durmamalıyız’

    ABD halkı İsrail’i desteklemiyor

    Son 24 saatte 352 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi

    Gazze'ye insani yardım girişi Refah Sınır Kapısı'ndan başladı

    İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi %21'e geriledi

    "Filistinlilerin tehcirine karşıyız"

    Kuvözlerdeki Gazzeli bebekler için dünyaya acil çağrı: ''Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var''

    Kayseri'de minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

    Gebze'de işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı var

    Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem

    Gazze'deki 9 cami tamamen yıkıldı

    Sessizliğiniz suç ortaklığıdır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kral Faysal’ın Kudüs çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın İsrail’e neden yaptırımı yok?
    Orhan Ali YILMAZ

    ''Üç günlük'' yas mı dediniz!?...
    Aytekin COŞKUN

    İsrail, Hamas’ı ve Filistinlileri tuzağa mı çekti?
    Genel

    16. Risale-i Nur Kongresi bugün başlıyor - Panel ''online'' olarak yapılacak
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-2
    Risale-i Nur'dan

    Hak ve hakkaniyet düşmanı mağlup edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Yasir Teğiş

    Bir bomba kaç Herzl?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.