İsrail, Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı da bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'ye tüm gücüyle saldırmaya devam edeceğini duyurdu

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, abluka altındaki Gazze Şeridine "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi.



Times of Israel'in haberine göre, Bar, üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, bugüne kadar Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu gerekçesiyle "binlerce hedefe binlerce bomba attıklarını" söyleyerek Hamas'ın "ilk gündeki gibi olmadığını" savundu.

İsrail ordusunun kara harekatı sırasında "Hamas sanki hiç zarar görmemişçesine davranacaklarını" dile getiren Bar, "Tüm gücümüzle saldıracağız ve Hamas sanki bizimle ilk gününde savaşıyormuş gibi vuracağız." diye konuştu.

İsrail son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 248 Filistinliyi öldürdü

Öte yandan Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, bu kişilerin yarısı 217 barınma merkezine sığındı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 56'sı güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 248 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere toplam ölü sayısı 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 15 bin 100 haneyi kapsayan 5 bin 635 bina tamamen yıkıldı, 10 bin 656'sında ikamet etmenin mümkün olmadığı, 139 bin konut kısmi zarar gördü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplamda yaklaşık 164 bin haneye ve 67 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisine zarar verdi.

Gazze'deki 176 okul İsrail tarafından hedef alınırken bunlardan 30'u kullanılamaz hale geldi.