İsrail müttefiki üç ülkeden ateşkes mesajı

İsrail’in müttefiki bazı Avrupalı ülkeler, Hamas’a karşı savaşta ateşkes için baskı yaparken; çatışmaların Gazze’nin sivil nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisinden duyulan uluslararası rahatsızlığı dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz haftalık Sunday Times gazetesi ve Alman Welt am Sonntag’da yayımlanan ortak makalelerinde sürüdürülebilir ateşkes çağrısında bulundu. İki bakan, makalede “Çok fazla sivil öldürüldü. İsrail hükümeti teröristlerle siviller arasında yeterince ayrım yapmak için daha fazlasını yapmalı ve Hamas liderleri ile ajanlarını hedef alan bir saldırı yürütmelidir.” dedi.

Öte yandan, pazar günü Tel Aviv’de İsrailli mevkidaşı ile bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da ateşkes için bastırdı. Euronews Türkçe’nin haberine göre Colonna, “Rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’nin acı çeken sivil nüfusuna erişim ve daha fazla insani yardım ulaştırılması ve aslında insani bir ateşkes ve siyasi bir çözümün başlangıcı için ateşkes yönünde ilerleme kaydedilmesine olanak sağlayacak acil bir ateşkes gereklidir” dedi.

Haber Merkezi