İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

1973’te Mısır’ın sürpriz saldırısının yıldönümünde İsrail bu sefer Hamas’ın beklenmedik saldırısıyla karşılaştı.

Hamas’ın saldırısı ve ardından başlayan İsrail operasyonlarında toplamda yüzlerce can kaybı var. Bazı gözlemciler olayı İsrail’e ilk işgal girişimi olarak niteliyor. Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırılar Cumartesi günü sabah saatlerinde havadan, karadan ve denizden başladı. Hamas’ın yönetimindeki Gazze’den yüzlerce füze fırlatıldı. Hamas militanları İsrail’e sızdı, diğer yandan denizden de İsrail’e sızma girişimi oldu. Gazze, Hamas ve İsrail arasında 2007’den bu yana 4 büyük çatışmaya sahne oldu. Ancak İsrail’de çok sayıda sivil cansız bedenlerin kameralara yansıması pek alışık bir durum değil. VOA Türkçe’nin haberine göre, Hamas’ın beklenmedik kapsamlı saldırısı, İsrail’in bu kadar hazırlıksız nasıl yakalandığı sorularını da gündeme getirdi. Özellikle tartışmalar İsrail istihbaratı üzerinde yoğunlaşıyor.

Haber Merkezi