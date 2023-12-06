"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail ölenler ve yakınlarıyla da alay etmeye başladı

06 Aralık 2023, Çarşamba 12:36
İsrailli kullanıcılar, sosyal medyada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler ve yakınlarıyla alay eden akım başlattı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla İsrail'de sosyal medya platformlarında, Gazze'yi işgal eden İsrail askerlerinin, ayrıca bölgedeki su, elektrik, yakıt, gıda kıtlığıyla dalga geçen İsraillilerin çok sayıda paylaşımı tepki toplamıştı.

İsrailli kullanıcılar, bu kez de sosyal medyada başlattıkları yeni akımla 2005'te yayımlanan bir komedi programındaki şarkıyı kullanarak, Gazze'deki insani felaketle dalga geçen yüzlerce paylaşım yaptı.

Aralarında İsrail askerlerinin de yer aldığı bazı kullanıcıların paylaşımlarında Gazze'deki Filistin halkıyla dalga geçmek için yüzlerini boyayarak, başörtüsü takarak, üzerlerine Filistin'e ait geleneksel kıyafetler giyerek, kamera karşısına geçtiği görüldü.

Çocukları da alet ediyorlar

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan hesapların da katıldığı akımda, bazılarının, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın yer aldığı görüntüleri paylaşarak kahkaha atan yüz ifadeleri kullandığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerden birinde de anne ile iki kızı başlarını alaycı bir şekilde kapatarak sözleri, "Burası benim evimdi, gaz ve elektrik yoktu. Benim evimdi, benim ve senin ve Ahmed'in ve Fatma'nın ve Abed'in ve Salim'in" olan bir şarkı eşliğinde dans ettikleri görülüyor.

Başka bir görüntüye de arkasına Gazze'de yıkılan binaların görüntüsünü fon yapan bir erkeğin yine alaycı şekilde başını kapatarak dans ettiği yansıyor.

Bazı görüntüler sosyal medya üzerinden milyonlarca kez izlenirken, kullanıcıların da tepkisini çekti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere "şarkılı" muamelesi tepki çekmişti

İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinli esirlere yönelik muamelelerini yansıtan çeşitli görüntüler de sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntülerde İsrailli askerlerin Batı Şeria'da esir aldığı Filistinlilerin gözlerini ve ellerini bağlayarak etraflarında şarkı söylediği; esirleri de şarkıya eşlik etmeye zorladığı görüntüler geçen ay sosyal medyada bir akım başlatmıştı.

Benzer başka görüntüler de ortaya çıkarken bu akıma bazı Knesset üyeleri de dahil olmuştu.

İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanılmıştı.

Öte yandan İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletilmişti.

Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı ilk yayımlandığı platformdan kaldırılsa da sosyal medya üzerinden yayılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de yaklaşan insani felaketi sadece kalıcı barış önleyebilir

    Vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı

    ABD'den, İsrail ve Ukrayna'ya 111 milyar dolarlık güvenlik paketi

    "ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı"

    İsrail ölenler ve yakınlarıyla da alay etmeye başladı

    "Bu gece Rusya'ya ait 41 İHA'yı imha ettik"

    Kemal Advan Hastanesi de hizmet dışı kaldı

    Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı

    Adaletsizliğe karşı bir olalım

    İcra dosyaları krizin göstergesi

    Maaş zamları memnun etmeli

    Dolardaki artış ihracatı arttırmıyor

    Hukuki güven olmadan ekonomi düzelmez

    Marmara depremine çevre iller de hazırlanmalı

    Akran zorbalığının sonuçları travmatik olur

    Gazze’nin yüzde 80’inden fazlası yerinden oldu

    Nazlı Ilıcak yine cezaevine girdi

    Zulmü kanıksamak, zulme ortak olmaktır

    Netanyahu görevi bıraksın

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamızda bir yıl daha geçti
    Süleyman KÖSMENE

    Ölgün sessizlik veya görmezden gelmek
    Cevher İLHAN

    Ekonomide tsunami öncesi…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Neye evet dediğimizin farkında mıyız? - 1
    Risale-i Nur'dan

    Nefsini ittiham eden, şeytanın şerrinden kurtulur
    Ali FERŞADOĞLU

    Eski malumatlarını hizmete karıştıranlara ne demeli?
    Genel

    Adaletsizliğe karşı bir olalım
    M. Latif SALİHOĞLU

    El-Aziz’den El-Cezire’ye (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.