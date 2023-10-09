İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı “Aksa Fırtınası” sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.

İsrail ordusu Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor. Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze’ye çevrilmiş durumda. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor. AA

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