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17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsrail ordusu Lübnan’a topçu atışı ile karşılık verdi

16 Ekim 2023, Pazartesi 22:00
İsrail ordusu, Lübnan sınırında askerlerine ateş açıldığını ve buna karşılık saldırının yapıldığı bölgeye topçu atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ordundan yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerine Lübnan sınırında ateş açıldı.

İsrail ordusuna ait noktalara da Lübnan'dan ateş açıldığı belirtildi. Buna ek olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir tanka anti tank füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda ölen veya yaralanan asker olmadığı ifade edilirken, ateş açılan kaynağın topçu atışıyla vurulduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "savaşçılarının 5 noktayı doğrudan ve uygun silahlarla hedef aldığını" aktararak, İsrail tarafında yaralılar olduğunu iddia etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre ise İsrail'in saldırısı sonucu iki evde hasar oluştu ve yangın çıktı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan sınırına da yığınak yapmaya devam ediyor.

Bölgeden aktarılan bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan sınırı çevresine çok sayıda tank ve obüs sevk etti.

Sınıra yakın bölgelerde kontrol noktaları da oluşturan İsrail güçleri, gazetecilerin görüntü veya fotoğraf almasına ise izin vermiyor.

İsrail ordusu Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki 28 beldede yaşayan sivillerin devletin karşıladığı turizm işletmelerine tahliye edileceğini açıklamıştı.

AA

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