İsrail organ hırsızlığı da yapıyor

Gazze’deki hükümet, İsrail’i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 27 Ekim’de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi. Cenazelerin Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, “Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir” ifadesine yer verildi. AA

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