İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdiler!

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, beraberindeki grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, sabah ve öğleden sonra farklı gruplar halinde 190'dan fazla fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi. Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerle gündeme gelen Dini Siyonizm Partisi liderlerinden Ben-Gvir, 8 Haziran'da da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek istemiş ancak İsrail polisi kentte tansiyonun yüksek olması nedeniyle buna engel olmuştu. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor. AA

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