İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı ve içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın avlusundan geçişleri sırasında orada bulunan Müslümanlar, tekbirler getirerek baskını protesto etti.

Türk genç, cemaate namaz kıldırdı

Baskın sırasında, bir grup Filistinli ve Aksa'yı ziyarete gelen farklı ülkelerden Müslümanlar, fanatik Yahudilerin geçtiği noktada cemaatle namaz kıldı.

Türkiye’den Kudüs’ü ziyarete gelen bir Türk genç de cemaate imamlık yaptı.

Namazın ardından konuşan 21 yaşındaki Muhammed Selman Güçlü, “Elhamdülillah iki gün önce Mescid-i Aksamızı, Kudüs’ü ziyaret etmek nasip oldu. Burada Müslüman kardeşlerimizle beraberiz.” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Güçlü, fanatik Yahudilerin Aksa baskınına tanıklık ettiği o anlarla ilgili şunları söyledi:

“Bugün Yahudiler, hakları olmayacak şekilde, Müslümanlardan izin almadan, (Aksa’nın içinde) yürüyüşler yapıyor, gösteriler yapıyorlar. Müslümanların haklarını, Müslümanların mescidini izinsiz kullanıyorlar. Biz kardeşlerimizle burada hep beraber olarak, Allah’a dualar ederek, ibadet ederek birliğimizi gösteriyoruz. Onlara karşı başkaldırıyoruz. Elhamdülillah az önce bana da burada namaz kıldırmak nasip oldu. Bu duyguyu nasıl tarif etsem bilemiyorum. Burada apayrı duygular yaşanıyor.”

İçeri alınmayan gençler, sabah namazını dışarda kılmıştı

İsrail polisi, bugün erken saatlerde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti.

İçeri alınmayan Filistinli gençler, sabah namazını Mescid-i Aksa çevresinde kılmıştı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.