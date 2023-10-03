İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturdu. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinde yaş sınırlaması uygulayan İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Filistinli gençlerin Aksa'ya girişini engelledi. İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi baskını kınadı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı son ihlaller nedeniyle dün "acil toplantı" yapıldığını duyurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in baskın ve işgal politikasının kesin bir şekilde reddedildiği ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesinin şiddetle kınandığı vurgulandı. Mescid-i Aksa'da ibadet etme ve egemenlik hakkının yalnızca Müslümanların elinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Son dönemdeki ihlaller Mescid-i Aksa'nın büyük tehlike altında olduğunun kesin kanıtıdır. Mescid-i Aksa'da yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Fanatik Yahudiler, Sukot Bayramı bahanesiyle son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor. Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek. Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. AA

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