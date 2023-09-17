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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

17 Eylül 2023, Pazar 11:59
Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Yahudi yerleşimcileri içeri almadan önce bazı Filistinlileri alandan zor kullanarak uzaklaştırdı.

Daha sonra yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa içinde kalan Filistinliler ve Müslümanlar, Yahudi yerleşimcilerin baskınına tekbirler getirerek tepki gösterdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı yakınlarında Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren bazı Filistinlilere güç kullanarak müdahale etti.

Mescid-i Aksa'yı Yahudi yerleşimcilerden korumak için gönüllü nöbet tuttuğu için "Murabıta" diye isimlendirilen sivil aktivist kadınlardan Filistinli Müntehi, yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinden Mescid-i Aksa'yı ziyaret için bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'e geldiğini söyledi.

İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine girdikten sonra gözaltına alındığını aktaran Müntehi, ifadesinin alınmasının ardından gece yarısına kadar kendisine Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine giriş yasağı konulduğunu anlattı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile bu cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

AA

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