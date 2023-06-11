"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail polisi eşliğinde onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

11 Haziran 2023, Pazar 12:09
İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, çok sayıda İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudiler, baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin düzenledi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında ve Doğu Kudüs'te toplam 9 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde de İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılarını sürdürdüğü belirtildi.

Beytüllahim kentinde Nuh Teysir Hamemira (16) ile Muhammed Nadir (18), işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-İsaviyye beldesinde Muhammed Yadir Derviş'in yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabud beldesinde de 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca 3 Filistinliyi de Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna ordusu Rusya'nın kontrolündeki köyünü kurtardı

    NATO'nun yeni genel sekreteri kim olacak?

    Güney Afrika Cumhuriyeti Gauteng'de 5,0 büyüklüğünde deprem

    Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı

    Yunan makamları Türkiye sınırına geçici metal çit kurma kararı aldı

    İsrail polisi eşliğinde onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinde 5 çocuğun 1'inden fazlası "çocuk işçi "

    Aydın Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem

    Erzurum Aziziye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Ukrayna'daki insani durum çok daha kötü

    Hatay hala normale dönmedi

    Manchester City hayaline ulaştı

    Manchester City 11 yıllık hedefine ulaşırken, Inter 3. kez finalde kaybetti

    Gaye Erkan’ı kim getirdi?

    Fiyat farkı hiç bu kadar yüksek olmamıştı

    Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

    Dövizdeki artışı fırsatçılığa çevirmeyin

    Uygurlara “öncelikli mülteci” statüsü verilsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çelik gibi bir metanet”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    CHP’de değişim sesleri
    Orhan Ali YILMAZ

    Şimdiki “Abilerden” ne istersiniz!?..
    Ahmet BATTAL

    Seçimde suçlular ve suç ortakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Günay

    Perde kalkar ve Rablerini görürler
    Risale-i Nur'dan

    Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî: “Sözler’in her biri birer mürşid”
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’a gelen provasız cübbe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.