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"İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagog yapmak istiyor"

24 Aralık 2019, Salı 15:00
İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın doğu yakasında yer alan Kudüs'teki Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri artarak devam ediyor.

İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın!

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunan mescit, 16 yıl süren bir mücadelenin ardından 22 Şubat 2019'da ibadete açıldı. Mescit, ibadete açılmasının ardından Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında neredeyse her gün çatışmalara sahne oluyor.

İsrail polisi Rahmet Kapısı Mescidi'nde ibadet edenleri ve Mescid-i Aksa muhafızlarını sürekli baskınlarla tutukluyor. İsrail polisinin yardımıyla mescit etrafında baskınlar yapan Yahudi yerleşimciler ile İsrail'in bölgeye dair planları gerilimi tırmandırıyor.

"İsrail mescidi sinagog yapmak istiyor"

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı açıklamada, "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagoga dönüştürmeyi amaçlıyor ve Yahudi yerleşimciler bunu açıkça dile getiriyor." dedi.

Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı Mescidi'nin Mescid-i Aksa'nın doğal bir parçası ve Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

Mescidi kapatma girişimleri

İsrail polisi, mescidin yeniden ibadete açılmasından duyduğu rahatsızlığı gösterirken, İsrail yargısı ise nihai karanını henüz vermedi.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, geçen aylarda birçok defa Rahmet Kapısı Mescidi'ni yeniden kapatılacağını açıklamıştı.

Şeyh Kisvani, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Rahmet Kapısı Mescidi'nin hizmete açtığından bu yana İsrail'in hedefinde olduğuna dikkati çekti.

Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa etrafındaki diğer mescitlerden bir farkının olmadığına işaret eden Şeyh Kisvani, bu mescitte ibadet etmenin Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.

Şeyh Kisvani, "Mescidin kapanması konusunda İsrail'in kendisini haklı çıkarma iddiaları zayıftır ve kapatılması durumunda sessiz kalınmayacaktır." uyarısını yaptı.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

Mescidin şubat ayında açılmasından bu yana, İsrail polisi ibadet edenleri ve Mescid-i Aksa muhafızlarını tutukluyor. İbadet edilen yerlere baskınla giren İsrail askerlerinin bu tutumu Filistinliler ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde infiale neden oluyor.

Bu duruma tepki gösteren Şeyh Kisvani, İsrail'in tutuklama ve baskın başta olmak üzere, mescide yönelik birçok şekilde hak ihlali yaptığını ifade etti.

Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in şubat ayında tutuklandığını hatırlatan Şeyh Kisvani, mescitte ibadet edenlerin ve Mescid-i Aksa muhafızlarının İsrail polisleri tarafından darp edildiğini söyledi.

AA

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