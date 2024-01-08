"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

İsrail saldırısında bir oğlunu daha kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh:İsrail’den farkımız insanlık

08 Ocak 2024, Pazartesi 18:16
İsrail saldırısında eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden pek çok kişiyi kaydeden Dahduh “Düşmanımızla aramızdaki fark da bu; Biz nasibimizi insanlıktan aldık onlar ise kin ve kan dökmekten” dedi.

İsrail saldırısında bir oğlunu daha kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh, bedeli ne olursa olsun Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Geçen ekim ayında Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden pek çok kişiyi kaydeden Dahduh, önceki gün de kendisi gibi gazeteci olan ilk çocuğu Hamza’yı kaybetmenin acısını yaşadı. İsrail uçaklarının Han Yunus’ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya ölmüştü.

Oğlu Hamza’yı Han Yunus mezarlığında toprağa verdikten sonra Al Jazeera Mubasher televizyonuna açıklamada bulunan Dahdud, oğluyla olan güçlü ilişkisini “Hamza benim bir parçam değil her şeyimdi, candan öte candı” diyerek tanımladı. Evlat acısının çok zor olduğunu ve bunu tekrar tekrar yaşamanın daha da zor olduğunu dile getiren Dahduh, “Bu bizim seçimimiz, kaderimiz ve buna razı olmalıyız. Bu (ölüm ve kayıplar), bu topraklarda yaşayan her insanın seçimi. Siz de görüyorsunuz işte insanlar her gün, her saat sevdiklerine ve ciğer parelerine veda ediyor” dedi.

Büyük bir zulüm işleniyor

Gözyaşlarına hakim olmaya çalışan Dahduh, “Bunlar hüzün, ayrılık ve insaniyet gözyaşları. Düşmanımızla aramızdaki fark da bu: Biz nasibimizi insanlıktan aldık onlar ise kin ve kan dökmekten. Bu nedenle biz ağlıyor ve gözyaşı döküyoruz. Bunlar korku ve panik gözyaşları değil insanlık, yüce ruhluluk ve onur gözyaşları” ifadelerini kullandı. Gazeteciliğe Hamza doğmadan başladığını ve 20 yılı aşkın bir süredir bu insani mesleği icra ettiğini söyleyen Dahduh, bu yolu bilerek ve isteyerek seçtiklerini ve canlarını verecek kadar fedakarlıkta bulunduklarını dile getirdi. “Biz göreve devam edeceğiz ama dünyanın Gazze’de olanları görmesi gerekiyor. Yaşananlar zor, acı verici ve büyük. Savunmasız, masum bir halka karşı büyük bir zulüm işleniyor. Biz gazetecilere büyük zulüm yapılıyor.” diyen Dahduh, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir gün, düşünce ve ifade özgürlüğü, gazetecilik ve bilgiye erişimin; uluslararası hukuk ve insani sözleşmelerle güvence altına alındığını söylemişlerdi. Ama bu topraklarda 100’ün üzerinde gazeteci öldürüldü. Dünyanın bu gazeteci kıyımına bir son vermesi gerekiyor. Temennim odur ki, Hamza’nın kanı akan son gazeteci kanı ve akan son kan olur ve bu kıyım son bulur. Bedeli ne olursa olsun bu insanlık mesajını iletmeye devam edeceğiz. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz.” 

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık sistemi alarm veriyor

    Konkordatolar rekor kırdı

    Batı Şeria’ya da saldırıyor

    Savaş kabinesi birbirine düştü

    İsrail saldırısında bir oğlunu daha kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh:İsrail’den farkımız insanlık

    Gazze harabeye döndü

    Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla mücadele ediyor

    İspanya'da grip vakaları arttı

    DP cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için kuruldu

    "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız"

    Soykırım davasına destek verilsin

    Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı: Eğer istersek bu savaşı durdurabiliriz

    Gazze’de olanları Beyrut’a kopyalayıp yapıştırabiliriz

    İktidar halktan alıp kumarcılara veriyor

    "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz"

    AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

    Hatay'da yatay mimari önerisi

    UCM İsrail'i yargılamakta yavaş kaldı

    Aksa Şehitleri Hastanesi İHA'larla hedef alınıyor

    "Bütün yıl Gazze'de savaşacağız"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gazze’de ölen çocuklardan gelen hayır
    Yeni Asya'dan Size

    Dünden bugüne Yeni Asya duruşu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP futbolu da istismar etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Galile’nin bitmeyen gailesi
    Sebahattin YAŞAR

    Kardeşlerle görüşmek lezzeti
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın fıtrî ihtiyaçları ahireti gösterir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hiss-i havf kapısı - Kapanması gereken kapılar - 5
    Mehmet KARA

    Emekli aç!
    Ali FERŞADOĞLU

    Fazilet nedir, faziletfuruşluk nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.