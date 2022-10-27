'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı. Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor. Esed rejimi, 22 Ekim ve 24 Ekim'de de İsrail güçlerinin Şam'a saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. AA

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