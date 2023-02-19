İsrail Şam’ı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı

İsrail’in geçen gece Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlediği hava saldırılarında, biri asker beş kişi öldü.

Şam’ın merkezindeki Kafr Sousa mahallesinde bir binanın hedef alındığı belirtilen saldırılarda 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Suriye devlet ajansı SANA, saldırıların işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden füze ile düzenlendiğini, sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri dahil bir dizi noktanın vurulduğunu duyurdu. Suriye hava savunma sistemlerinin, çok sayıda füzeyi imha ettiği de belirtildi. Sivillere ait evlerin yıkıldığı ve saldırının Şam ile çevresinde maddi hasara yol açtığı aktarıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 272

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.