İsrail: Savaş 2024 boyunca sürecek

İsrail Ordusu, Gazze’deki savaşın 2024 boyunca sürmesinin beklendiğini söyledi.

21 bin 978 Filistinli İsrail tarafından katledildi - 50 bin hamile kadın temel ihtiyaçlardan yoksun İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari yeni yıl mesajında, birlik konuşlandırmalarının “uzun bir savaşa” hazırlanmak için yeniden düzenlendiğini belirtti. Hagari bazı askerlerin özellikle de yedeklerin yeniden örgütlenmeleri için geri çekileceğini vurguladı. Sözcü “Bu adaptasyonlar, savaşa 2024’de de devam edebilmek için planlama ve hazırlığı amaçlıyor” dedi. BBC Türkçe’nin haberine göre Hagari “İsrail Ordusu, yılın geri kalanında ek görevler olacağı ve savaşın devam edeceği anlayışıyla ileriyi planlamalı” dedi. Sözcü Hagari, bazı yedek birliklerin “gelecekte yapılacak operasyonlar öncesi enerjilerini yeniden toparlayabilmeleri için bu hafta çekileceklerini” belirtti. Haber Merkezi

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