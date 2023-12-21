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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail savaş suçlusu

21 Aralık 2023, Perşembe 17:55
7 Ekim’den bu yana Gazze’ye bombalar yağdıran İsrail ordusu, onlarca Filistinli erkeği ters kelepçeli, gözleri bağlı, yarı çıplak şekilde alıkoymuştu.

Dünyayı sarsan o görüntüleri Uluslararası Af Örgütü savaş suçu olarak niteledi. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef, “Keyfi şekilde gözaltına alınanlar, serbest bırakılmalıdır. İsrail’in gerçekleştirilen ihlallere ilişkin dehşet verici bir cezasızlık geçmişi olması, Gazze’deki Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muameleyle ilgili raporlar hakkında bağımsız ve etkili bir soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.” ifadelerini kullandı. Morayef, şunları kaydetti: “Savaş ortamında ve işgalde işlenen insanlık dışı muamele, işkence, zorla kaybetme uygulamaları ve insan onuruna yönelik saldırılar savaş suçudur. Sivillere yönelik sistematik ve yaygın bir saldırının parçası olduğunda ise insanlığa karşı suçtur. Gazze’deki görüntülerin, uluslararası alanda kınanması gerekir. Uluslararası hukuk kapsamında daha fazla işkence, zorla kaybetme ve diğer suçların önlenmesi için acil soruşturma açılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Dünya, bu tür eylemlerin normalleşmesini insanlığa hakaret olarak kabul etmelidir.”

AA

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