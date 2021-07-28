İsrail savaş suçu işledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in Mayıs ayında Gazze’ye düzenlediği ve çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği üç hava saldırısını mercek altına aldı. Raporda saldırıların “savaş suçu görünümü verdiği” açıklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ile Hamas arasında Mayıs ayında yaşanan ve 11 gün süren savaşla ilgili bir rapor hazırladı. İsrail’in düzenlediği ve 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği üç hava saldırısını inceleyen HRW, bu saldırıların savaş suçu görünümü verdiğini kaydetti. Hava saldırılarının düzenlendiği bölgelere dair “Etrafta belli askeri hedefler yoktu” diyen HRW “Belirli bir askeri hedefe yönelik olmayan bir saldırı yasadışıdır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs’ta başlayan 11 günlük savaşta Gazze’de 67’si çocuk ve 39’u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas ölenlerden 80’inin kendi militanı olduğunu kabul ederken İsrail bu sayının daha yüksek olduğunu ileri sürüyor. İsrail tarafında ise aralarında ikisi çocuk olmak üzere 12 sivil ve bir asker hayatını kaybetti.