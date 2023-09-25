İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da mülteci kampına baskın düzenleyerek iki Filistinliyi öldürdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da mülteci kampına düzenlediği ve iki Filistinliyi öldürdüğü baskını şiddetle kınadı.

İİT’den yapılan açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlara son vermesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, “İİT, İsrail işgal güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçları ve iki Filistinli gencin şehit olmasına ve Nur Şems Mülteci Kampı’nın altyapısının zarar görmesine neden olan bugünkü baskınını şiddetle kınar” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası koruma sağlanması çağrısı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını da artırdığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası topluma, işgalci güç İsrail’e işlediği suçlara ve mükerrer saldırılarına son vermesi için baskı yapılması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

Barışı baltalıyor

Fanatik Yahudilerin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskınlar, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Ürdün tarafından kınandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin himayesi altında Mescid-i Aksa’ya aşırı grupların düzenlediği kışkırtıcı eylemlerin tekrarı kınanmaktadır” ifadesi yer aldı. “İsrail işgalci makamlarının yapmış olduğu uygulamaların esefle karşılandığı” belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası barışı baltaladığı ve dini kutsallara saygı konusunda uluslararası örf ve ilkelerle çeliştiği vurgulandı.

‘Yom Kippur Bayramı’ bahanesi

İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler 24-25 Eylül tarihlerini kapsayan “Yom Kippur Bayramı” bahanesiyle Aksa’ya baskınlarını sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca fanatik Yahudi, sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.