İsrail şehir altyapısını 4 günde yok etti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin Belediyesi, İsrail’in dört gündür süren saldırılarında şehrin altyapısının yüzde 70’inin yok edildiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutahir, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70’ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini belirtti. İsrail’in Cenin’de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80’ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti. AA

Okunma Sayısı: 308

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.