İsrail şiddetini durdurun

Uluslararası Af Örgütü, “İsrail’in apartheid rejimine karşı Filistin’e destek verme” çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ‘apartheid’ (sistemsel ayrımcılık) rejimini sonlandıracak uluslararası adımlar atma çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail’in uyguladığı apartheid rejiminin geçen yıl daha fazla şiddet ve baskıcı hale geldiği hatırlatıldı. Filistin halkına karşı uygulanan söz konusu rejimin cezası kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü, İsrail makamlarının Filistinlilere karşı uyguladığı apartheid rejimini sonlandıracak uluslararası adımlar atma çağrısını yineliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Filistinlilerin yanındayız

İsrail güçlerinin ocak ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da 127 Filistinliyi öldürdüğü ve yüzlercesini yaraladığı aktarılan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin de devlet koruması altında Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini artırdığına işaret edildi. İsrail makamlarının bu süre zarfında yargılama veya suçlama olmadan Filistinlilere yönelik idari tutukluluk uygulamasını yoğunlaştırdığı vurgulanan açıklamada, Filistinli sivil toplum kuruluşlarına karşı saldırıların da arttığı belirtildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef, “Bugün ve her zaman, İsrail’in amansız saldırıları karşısında haklarını talep eden Filistinlilerin yanındayız.” ifadelerini kullandı. İsrail’in apartheid rejimini sonlandırmaya destek çağrısında bulunan Morayef, İsrail’in artan saldırıları karşısında Filistinlilerin uluslararası desteklere daha çok muhtaç olduğuna vurgu yaptı. İstanbul - aa

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5 Filistinliyi daha katletti

Filistinli ve İsrailli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşanan dört ayrı olayda beş Filistinli’nin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı. Ramallah ve El Halil kentleri yakınlarında bulunan İsrail güçleriyle Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece yaşanan çatışmada aralarında 20’lerindeki iki erkek kardeşin de bulunduğu üç kişinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu, bir Filistinlinin de aracını bir İsrail askerini üzerine sürüp, ağır yaraladıktan sonra vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Beşinci Filistinlinin de Salı akşamı Ramallah’taki çatışmalarda öldüğü bildirildi.