İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’nde geçen ağustos ayından bu yana sığınmacıların kaldığı 21 okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı açıklandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü’nden (Euro-Med) yapılan açıklamada, İsrail’in geçen aydan bu yana Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 21 okulu bombaladığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı ifade edildi. İ srail’in Ez-Zeytun Mahallesinde sığınmacıların kaldığı okulu bombalamasının kınandığı açıklamada, İsrail’in işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği ve eylül ayında vurulan okul sayısının 8’e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail’in “askeri hedeflerin vurulduğu” iddiasıyla sığınma merkezlerini hedef almasına tepki gösterilerek, bu iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı. AA

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