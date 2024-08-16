İsrail, sivilleri canlı kalkan yapıyor

İsrail’in önde gelen sivil kuruluşlarından biri ve prestijli bir gazetesi, İsrailli askerlerin Gazze’de bubi tuzağı bulunduğunu düşündüğü tünellere girmek ve temizlemek için Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

İsrailli gaziler tarafından bulunan ve ordunun yaptığı ihlalleri kayda geçiren Breaking the Silence grubunun yöneticisi Nadav Weiman, “Uygulama Gazze’de savaşan üniteler arasında o kadar yaygın ki protokol bile sayılabilir” dedi. Grup, konuyla ilgili açıklamaları 10 aydır devam eden savaşta gazi olanlardan aldıklarını söyledi. Grup, bulgularının Haaretz gazetesinin bulgularıyla örtüştüğünü bildirdi. T24’ün haberine göre Haaretz, Genelkurmay Başkanlığı’nın durumdan haberdar olduğunu yazdı. Daha önce canlı kalkan olarak kullanılacak sivil bulmakla görevlendirildiğini söyleyen bir kaynak, “Yüksek rütbeliler durumu biliyor” dedi. Haaretz, komutanların askerlere, “Bizim hayatımız onlarınkinden daha kıymetli” dediğini aktardı. Haber Merkezi

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