İsrail siyasetinde ortalık karıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi, koalisyon hükümetine katılmak için zorunlu askerlik yasa tasarını şart koşan eski Savunma Bakanı Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için Meclisi feshederek erken seçim restini masaya sürdü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede siyaset kazanının iyiden iyiye kaynamasına neden oldu. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti. Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını verdi. Bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtti. AA

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