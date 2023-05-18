İsrail son saldırılarla 459 aileyi evsiz bıraktı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılar sırasında oluşan yıkımlar nedeniyle 459 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 9 Mayıs’ta başlattığı saldırıların ardından Filistinli ailelerin genel durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “Gazze’ye yönelik son saldırılarda 459 aile evsiz kaldı.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca uçak ve patlama seslerinin çocukları çok korkuttuğu, derin psikolojik etkiler bıraktığı, hatta bazı çocukların yaşadıkları korku nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, saldırılardan etkilenenlere ilk etapta yarım milyon dolarlık yardım sağlandığı kaydedilirken uluslararası ve bölgesel kurumlara da “İsrail saldırılarından zarar gören ailelere destek” çağrısında bulunuldu. AA

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