İsrail STK’sından Biden’a mesaj

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) B’Tselem, ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaret etmesi beklenen bölgede protesto için pankartlar astırdı.
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İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) B’Tselem, ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaret etmesi beklenen bölgede protesto için pankartlar astırdı. B’Tselem aktivistleri, ABD Başkanı Biden tarafından ziyaret etmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Beytüllahim’deki binalara ve bilboardlara pankartlar astı.
B’Tselem Sözcüsü Kerim Cubran, yaptığı açıklamada, Biden’ın Beytüllahim’e ziyareti sebebiyle pankartların asıldığını belirtti. Cubran, “Vermek istediğimiz mesaj; İsrail’in sürekli ve sistemli bir biçimde ayrımcılık uygulayan bir apartheid rejimi olduğudur.” dedi. Biden’a bu protestoyla söylemek istediklerini aktaran Cubran, “Dünyanın en büyük devletinin başkanı olarak işgalci ve apartheid bir rejimi destekliyorsunuz. Siz ve uluslararası toplum, sorumluluklarınızı üstlenmelisiniz.” şeklinde konuştu.
AA