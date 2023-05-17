İsrail suçunu kabul etti

Filistin, “Netanyahu halkımıza karşı suç işlediğini açıkça kabul ediyor” açıklamasını yaptı.

Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Filistin halkına karşı kanlı bir şekilde suç işlediğini açıkça kabul ettiğini” açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun bayrak yürüyüşüne ilişkin açıklamaları ve yürüyüşün işgal altındaki Doğu Kudüs’e bağlı mahallelerde gerçekleştirileceğine dair sözleri” değerlendirildi. Netanyahu’nun sözlerinin Filistinlilerin öldürülmesine bir ruhsat olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail Başbakanı’nın ifadeleri şiddetli bir şekilde kınandı. Başbakan Netanyahu’nun söylemlerinin, Filistin topraklarını bir eğitim ve atış alanı olarak gördüğünün net bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, Filistinlileri öldürmenin Netanyahu için kolay hedefler arasında olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma açık itiraf

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu açıklamalar, talimatlar veren, Filistinlilerin öldürülmesini kolaylaştıran ve suç işleyenlere siyasi ve yasal koruma sağlayan Netanyahu’nun, Filistinlilere karşı işlenen tüm kanlı suçlarda parmağı olduğunun uluslararası toplum nezdinde açık itirafıdır.” Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail hükümetinin “Filistinlilere karşı kasıtlı olarak gerginliği sistematik bir şekilde tırmandırdığı” ifade edildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum ile iki devletli çözüm ilkesine sıcak baktığını iddia eden ülkelerin, İsrail’in suikast politikaları ve radikal yerleşimcilerin provokatif yürüyüşleri karşısında sessiz kalması da eleştirildi.