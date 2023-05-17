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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail suçunu kabul etti

17 Mayıs 2023, Çarşamba 20:03
Filistin, “Netanyahu halkımıza karşı suç işlediğini açıkça kabul ediyor” açıklamasını yaptı.

Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Filistin halkına karşı kanlı bir şekilde suç işlediğini açıkça kabul ettiğini” açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun bayrak yürüyüşüne ilişkin açıklamaları ve yürüyüşün işgal altındaki Doğu Kudüs’e bağlı mahallelerde gerçekleştirileceğine dair sözleri” değerlendirildi. Netanyahu’nun sözlerinin Filistinlilerin öldürülmesine bir ruhsat olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail Başbakanı’nın ifadeleri şiddetli bir şekilde kınandı. Başbakan Netanyahu’nun söylemlerinin, Filistin topraklarını bir eğitim ve atış alanı olarak gördüğünün net bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, Filistinlileri öldürmenin Netanyahu için kolay hedefler arasında olduğu belirtildi. 

Uluslararası topluma açık itiraf

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu açıklamalar, talimatlar veren, Filistinlilerin öldürülmesini kolaylaştıran ve suç işleyenlere siyasi ve yasal koruma sağlayan Netanyahu’nun, Filistinlilere karşı işlenen tüm kanlı suçlarda parmağı olduğunun uluslararası toplum nezdinde açık itirafıdır.” Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail hükümetinin “Filistinlilere karşı kasıtlı olarak gerginliği sistematik bir şekilde tırmandırdığı” ifade edildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum ile iki devletli çözüm ilkesine sıcak baktığını iddia eden ülkelerin, İsrail’in suikast politikaları ve radikal yerleşimcilerin provokatif yürüyüşleri karşısında sessiz kalması da eleştirildi.

AA

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Yorumlar

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  • S.topuz

    17.5.2023 22:44:52

    Tünelin ucunda NÛR ve IŞIK belirdi Elhamdülillah. Küfür devam eder, ZULÜM DEVAM ETMEZ, edemez, etmemeli de! Ha gayret. Fiilî ve KAVLÎ DUAYA DEVAM Inşaallah! Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, onlar istemese de." Dua ile şifanın kapısını aralayacağız, inşaallah! 🌹 اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! Küfür devam eder, ZULÜM DEVAM ETMEZ, EDEMEEEZ, ETMEMELİ DE! ZALİMLER ićin yaşasın CEHENNEM! 😔😭❤🤲❤☝️

  • S.topuz

    17.5.2023 22:44:17

    Salih kullar ve cümle Kutsallar hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris ve ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

Risale-i Nur Külliyatı

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