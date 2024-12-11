İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik artan hava saldırıları ve karadan işgal sürecinde, Kuneytra iline bağlı 2 köyü daha işgal etti.

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