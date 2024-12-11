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11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

11 Aralık 2024, Çarşamba 20:35
İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik artan hava saldırıları ve karadan işgal sürecinde, Kuneytra iline bağlı 2 köyü daha işgal etti.

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İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor

 

İsrail güçleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde işgali genişletiyor.

 

Marriye ve Kodana köylerini işgal eden İsrail ordusu, Kodana'ya girmeden önce havadan attığı bildiride, köy sakinlerini evlerinde kalması konusunda uyardı.

Bildiride, bölgedeki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı iddia edildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

AA

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