İsrail UCM’ye şikayet edilecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’taki Başkanlık Sarayı’nda Cenin’de yaşanan olaylar üzerine düzenlenen olağanüstü toplantıya başkanlık etti.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını söyledi. Rudeyne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) 7’nci madde gereği toplantıya çağırdıklarını belirterek, Filistin yönetiminin tüm uluslararası kuruluşlara başvuracağını kaydetti. Cenin’de yaşananlarla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracaklarını aktaran Rudeyne, Abbas’ın İsrail’in bu saldırılarına karşı koymak için ulusal bir vizyonda anlaşmak üzere tüm Filistinli grupları olağanüstü toplantıya çağırdığını paylaştı.

Kudüs - aa

Uluslararası sessizlik kahrediyor

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Umman, işgal altındaki Batı Şeria’da Siyonist rejim ordusunun Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesini kınadı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini vurgulayarak, Filistinlilere yönelik ihlaller karşısındaki uluslararası sessizliğe tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskının “İsrail devletinin Filistin halkına yönelik devam ettirdiği terörün” bir örneği olduğu belirtilerek, Filistinlilere yönelik günlük saldırıların durması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırısının uluslararası toplumun kararlarına ve uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal olduğuna dikkat çekildi.

Haber Merkezi