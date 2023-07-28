İsrail uluslararası hukuku çiğniyor

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskına tepki gösterildi.

Aksa’ya yapılan baskının tüm Müslümanların duygularını kışkırtan bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu baskınla, hem Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsü hem de uluslararası hukuk açıkça ihlal edildi.” ifadeleri kullanıldı. Mescid-i Aksa’nın 144 bin metrekarelik alanıyla sadece Müslümanların ibadet edebildiği bir yer olduğu hatırlatılan açıklamada, işgalci güç İsrail’in Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve içindeki kutsal mekanlar üzerinde egemenlik hakkı olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma İsrail’in kutsal mekanlara karşı sürdürdüğü tehlikeli ihlallerin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. AA

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