"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İsrail virüs vak’alarını gizliyor

16 Nisan 2020, Perşembe
İsrail’in Doğu Kudüs’teki vak’aları gizlediği belirtildi. Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, “İsrail’in elindeki verileri açıklamaması hukuk dışıdır” dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bulunduğu yerleri yayınladığı harita ile mahalle mahalle belirtirken, söz konusu haritada işgal altındaki Doğu Kudüs’te tek bir vakaya rastlanmıyor. Ancak şehirde yaşayan Filistinlilerin ifadelerine ve resmî olmayan verilere göre Doğu Kudüs’te koronavirüse yakalanan onlarca kişi bulunuyor. İsrail işgali altında bulunan ve 340 bin Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs’te, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 vak’aları ile ilgili herhangi bir veri havuzu oluşturma imkânı bulunmuyor. Mevcut durumda yalnız İsrail Sağlık Bakanlığı şehirde bu veri havuzunu oluşturabiliyor. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19 vak’alarını mahallesine varıncaya kadar güncel olarak yayınladığı haritaya göre Doğu Kudüs’te vak’a görünmüyor.

İsrail’in bu tutumu hukuk dışı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail Sağlık Bakanlığının Doğu Kudüs’teki vak’a sayılarını net olarak açıklamamasının ardında siyasî sebepler olduğunu söyledi. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verileri gizlemesinin salgının önlenmesine herhangi bir katkısının olmadığını belirten Hedmi, İsrail’in bu tutumuyla Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile sağlık ekiplerinin vak’a bilgisi ve sayısına ulaşmasını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Hedmi, Doğu Kudüs’teki vak’a sayıları ile ilgili veriyi doğrudan Filistinlilerden ve şehirde çalışan doktorlardan topladıklarını, bu verinin ise yüzde yüz doğru olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Doğu Kudüs hariç dünyanın her yerindeki vak’a sayısı bilgilerine ulaşılabildiğine işaret eden Hedmi, “İsrail’in Doğu Kudüs’teki vasfı işgalci güçtür. İsrail’in elindeki verileri açıklamaması hukuk dışıdır, bu tutum uluslar arası hukukun apaçık ihlâlidir” dedi.

Doğu Kudüs’te onlarca vak’a olabilir

Kovid-19’la etkili mücadele için enfekte olanların belirlenmesi ve temaslı olanların da testlerinin yapılıp karantinaya alınması gerektiğini vurgulayan Hedmi, “İsrail, verileri gizleyerek olayı politize ediyor. Bütün dünyanın salgınla mücadelede ciddî çaba sarf ettiği şu dönemde İsrail’in bu tutumunun faturasını Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ödüyor.” diye konuştu. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Doğu Kudüs’teki vak’aları gizlediğini, Filistin hükümetinin farklı yöntemlerle şehirdeki vak’a sayılarını tespit ederek Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yardım edeceğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteler destek bekliyor

    Uysal: Ülkenin kriz yönetimine ihtiyacı var

    Tek gündem korona olmasın

    İsrail virüs vak’alarını gizliyor

    YÖK Kanunu’nda geri adım

    Adaletsiz infaz AYM’den döner

    Her bilgiyi tüketmeyin

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Fransa'nın uçak gemisinde vaka sayısı 668'e yükseldi

    Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Dünyada yarım milyonu aşkın kişi iyileşti

    İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi

    Filistinli mahkumlar maske yerine çoraplarıyla korunmaya zorlanıyor!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

    Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

    DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrımcılıkla adalet olmaz
    Genel

    Adaletsiz infaz AYM’den döner
    Abdurrahman AYDIN

    Görünmeyen sahipler: Ricâl-i Gayb
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hasbunellahu ve ni’mel-vekil” bize yetmiyor mu?
    Genel

    YÖK Kanunu’nda geri adım
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası”yla hukuku infaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Azil ve istifa ve cebir ve irade
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Koronavirüs salgını Türkiye’de kimleri heyecanlandırdı?
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruftan başka çare kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.