İsrail virüs vak’alarını gizliyor

İsrail’in Doğu Kudüs’teki vak’aları gizlediği belirtildi. Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, “İsrail’in elindeki verileri açıklamaması hukuk dışıdır” dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bulunduğu yerleri yayınladığı harita ile mahalle mahalle belirtirken, söz konusu haritada işgal altındaki Doğu Kudüs’te tek bir vakaya rastlanmıyor. Ancak şehirde yaşayan Filistinlilerin ifadelerine ve resmî olmayan verilere göre Doğu Kudüs’te koronavirüse yakalanan onlarca kişi bulunuyor. İsrail işgali altında bulunan ve 340 bin Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs’te, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 vak’aları ile ilgili herhangi bir veri havuzu oluşturma imkânı bulunmuyor. Mevcut durumda yalnız İsrail Sağlık Bakanlığı şehirde bu veri havuzunu oluşturabiliyor. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19 vak’alarını mahallesine varıncaya kadar güncel olarak yayınladığı haritaya göre Doğu Kudüs’te vak’a görünmüyor.

İsrail’in bu tutumu hukuk dışı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail Sağlık Bakanlığının Doğu Kudüs’teki vak’a sayılarını net olarak açıklamamasının ardında siyasî sebepler olduğunu söyledi. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verileri gizlemesinin salgının önlenmesine herhangi bir katkısının olmadığını belirten Hedmi, İsrail’in bu tutumuyla Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile sağlık ekiplerinin vak’a bilgisi ve sayısına ulaşmasını engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Hedmi, Doğu Kudüs’teki vak’a sayıları ile ilgili veriyi doğrudan Filistinlilerden ve şehirde çalışan doktorlardan topladıklarını, bu verinin ise yüzde yüz doğru olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Doğu Kudüs hariç dünyanın her yerindeki vak’a sayısı bilgilerine ulaşılabildiğine işaret eden Hedmi, “İsrail’in Doğu Kudüs’teki vasfı işgalci güçtür. İsrail’in elindeki verileri açıklamaması hukuk dışıdır, bu tutum uluslar arası hukukun apaçık ihlâlidir” dedi.

Doğu Kudüs’te onlarca vak’a olabilir

Kovid-19’la etkili mücadele için enfekte olanların belirlenmesi ve temaslı olanların da testlerinin yapılıp karantinaya alınması gerektiğini vurgulayan Hedmi, “İsrail, verileri gizleyerek olayı politize ediyor. Bütün dünyanın salgınla mücadelede ciddî çaba sarf ettiği şu dönemde İsrail’in bu tutumunun faturasını Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ödüyor.” diye konuştu. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Doğu Kudüs’teki vak’aları gizlediğini, Filistin hükümetinin farklı yöntemlerle şehirdeki vak’a sayılarını tespit ederek Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yardım edeceğini açıklamıştı.